Crisi Ferragnez: lui balbetta sul web, lei da sola alle sfilate (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez continuano a mostrarsi distanti: lei impegnata alla Fashion Week di Milano mentre il rapper è apparso stressato sul web durante il lancio del suo nuovo podcast Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez continuano a mostrarsi distanti: lei impegnata alla Fashion Week di Milano mentre il rapper è apparso stressato sul web durante il lancio del suo nuovo podcast

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Appello a tutti! Vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara Ferragni faremo una manife… - gvccinjh : Ma perché si parla della crisi dei ferragnez durante i test di f1 - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ferragnez: Chiara Ferragni lo ignora, Fedez dorme sul divano #ferragnez #chiaraferragni #fedez #crisiferragnez… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @ultimora_pol Tutti preoccupati per i #ferragnez quando la coppia veramente in crisi è quella del #Terzopolo... . ....… - MediasetTgcom24 : Crisi Ferragnez: Chiara Ferragni lo ignora, Fedez dorme sul divano #ferragnez #chiaraferragni #fedez… -