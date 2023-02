Cresce l’emergenza siccità ma l’Italia consuma 9 mld di metri cubi d’acqua: più di tutti in Ue (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cresce l’emergenza acqua e l’impatto della siccità è sempre più tangibile a livello globale ma l’Italia continua a consumare più acuqa di tutti i Paesi dell’Ue: fin o a 9 miliardi di metri cubi in valore assoluto. Per questo il Forum The European House – Ambrosetti ha rafforzato lo sguardo sulla risorsa idrica e ha presentato, oggi a Roma, la foto sullo stato dell’acqua sul nostro pianeta facendo anche il punto sulle migliori strategie e sulle tecnologie attualmente disponibili per rendere più sostenibili, abbondanti e convenienti i rifornimenti della risorsa idrica. Insomma, l’acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa ma i consumi idrici non rallentano. “Se all’inizio del ‘900 il prelievo d’acqua era pari a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –acqua e l’impatto dellaè sempre più tangibile a livello globale macontinua are più acuqa dii Paesi dell’Ue: fin o a 9 miliardi diin valore assoluto. Per questo il Forum The European House – Ambrosetti ha rafforzato lo sguardo sulla risorsa idrica e ha presentato, oggi a Roma, la foto sullo stato dell’acqua sul nostro pianeta facendo anche il punto sulle migliori strategie e sulle tecnologie attualmente disponibili per rendere più sostenibili, abbondanti e convenienti i rifornimenti della risorsa idrica. Insomma, l’acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa ma i consumi idrici non rallentano. “Se all’inizio del ‘900 il prelievoera pari a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Cresce l'emergenza siccità ma l'Italia consuma 9 mld di metri cubi d'acqua: più di tutti in Ue… - News24_it : Cresce l'emergenza siccità ma l'Italia consuma 9 mld di metri cubi d'acqua: più di tutti in Ue - ledicoladelsud : Cresce l’emergenza siccità ma l’Italia consuma 9 mld di metri cubi d’acqua: più di tutti in Ue - fisco24_info : Cresce l'emergenza siccità ma l'Italia consuma 9 mld di metri cubi d'acqua: più di tutti in Ue: (Adnkronos) - Forum… - Giorno_Pavia : Carceri, l’emergenza cresce Al Piccolini e a Torre del Gallo pochi agenti e troppi reclusi -