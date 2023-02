Cresce il mercato dei piccoli aerei (dove l'Italia è uno dei principali produttori) (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Associazione mondiale dei costruttori di aeromobili per aviazione generale (Gama), ovvero l’ente che rappresenta tutti i produttori degli aeroplani e degli elicotteri non usati per servizi di linea e cargo – General Aviation Manufacturers Association - ha pubblicato il rapporto 2022 sulle consegne e lo stato del comparto durante la sua conferenza stampa annuale avvenuta il 20 febbraio. Complessivamente, rispetto al 2021, tutti i segmenti del mercato hanno registrato un aumento arrivando a sviluppare un giro d’affari di 26,8 miliardi di dollari, con un aumento del 6,0% sul periodo precedente, per 2.818 nuove unità. Pete Bunce, presidente e amministratore delegato di Gama, ha dichiarato: “L'industria manifatturiera dell'aviazione generale continua a mostrare una forza Crescente nonostante le sfide riguardanti la carenza di personae ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Associazione mondiale dei costruttori di aeromobili per aviazione generale (Gama), ovvero l’ente che rappresenta tutti idegli aeroplani e degli elicotteri non usati per servizi di linea e cargo – General Aviation Manufacturers Association - ha pubblicato il rapporto 2022 sulle consegne e lo stato del comparto durante la sua conferenza stampa annuale avvenuta il 20 febbraio. Complessivamente, rispetto al 2021, tutti i segmenti delhanno registrato un aumento arrivando a sviluppare un giro d’affari di 26,8 miliardi di dollari, con un aumento del 6,0% sul periodo precedente, per 2.818 nuove unità. Pete Bunce, presidente e amministratore delegato di Gama, ha dichiarato: “L'industria manifatturiera dell'aviazione generale continua a mostrare una forzante nonostante le sfide riguardanti la carenza di personae ...

