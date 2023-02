Covid, l’ex sindaco di Nembro tre anni dopo: “Nella bufera la forza della comunità” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel mese più drammatico della storia recente, marzo 2020, Nembro ha avuto 152 decessi contro i 12 dell’anno precedente. Un bollettino di guerra: più di 4 laceranti addii al giorno la luttuosa media, vuoti incolmabili, la memoria cancellata di un’intera generazione e tutto questo in un tempo già a corto di memoria. l’ex sindaco Claudio Cancelli ripercorre con precisione, lucidità e pacatezza quei giorni terribili di un periodo destabilizzante, iniziato Nella notte del primo decreto Conte fra il 7 e l’8 marzo 2020, quando cambiò la vita di tutti, ovunque: a Nembro, a Bergamo, Nella Lombardia fino all’ammorbamento globale. Già in febbraio però s’erano colti segnali e sintomi dell’onda lunga partita da Wuhan, ancora non si è potuto stabilire – e forse resterà senza ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel mese più drammaticostoria recente, marzo 2020,ha avuto 152 decessi contro i 12 dell’anno precedente. Un bollettino di guerra: più di 4 laceranti addii al giorno la luttuosa media, vuoti incolmabili, la memoria cancellata di un’intera generazione e tutto questo in un tempo già a corto di memoria.Claudio Cancelli ripercorre con precisione, lucidità e pacatezza quei giorni terribili di un periodo destabilizzante, iniziatonotte del primo decreto Conte fra il 7 e l’8 marzo 2020, quando cambiò la vita di tutti, ovunque: a, a Bergamo,Lombardia fino all’ammorbamento globale. Già in febbraio però s’erano colti segnali e sintomi dell’onda lunga partita da Wuhan, ancora non si è potuto stabilire – e forse resterà senza ...

