Covid, le notizie di oggi: Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%). LIVE (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stabili le terapie intensive. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere del 21 febbraio. Più evidente la risalita dei ricoveri "per Covid", cioè pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, +15% di casi in ricovero ordinario, tuttavia continuano a costituire una minoranza dei casi con infezione da Sars Cov-2 (38,5%) negli ospedali

