Costringe la moglie a frequentare club per scambisti: 46enne nei guai (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non solo l'aveva costretta a subire rapporti sessuali ma anche a frequentare, contro la sua volontà, incontri in locali per scambisti. Un uomo di 46 anni, che ora si trova sotto processo dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti e violenza sessuale.

