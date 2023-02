Cospito, difesa: 'È sempre più determinato nella sua lotta' (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Dal punto di vista dell'umore" Alfredo Cospito "è sempre più determinato nel suo intento e nella sua lotta contro questo regime. Una lotta non soltanto nei confronti del regime del 41 bis applicato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Dal punto di vista dell'umore" Alfredo"èpiùnel suo intento esuacontro questo regime. Unanon soltanto nei confronti del regime del 41 bis applicato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : 'L'Italia tortura, con Alfredo no al #41bis', recita uno striscione in Piazza Venezia. Sale l'attenzione in attesa… - Ansa_Piemonte : Cospito, difesa: 'È sempre più determinato nella sua lotta'. L'anarchico è ricoverato all'ospedale San Paolo di Mil… - AnsaSardegna : Cospito, difesa: 'È sempre più determinato nella sua lotta'. L'anarchico è ricoverato all'ospedale San Paolo di Mil… - Open_gol : Per l'anarchico, in sciopero della fame da oltre 120 giorni, domani mattina è in programma un sit in di sostegno me… - fisco24_info : Cospito, Cassazione decide sul 41 bis: (Adnkronos) - La difesa dell'anarchico: 'Tempi dilatati incompatibili con co… -