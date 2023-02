(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – ‘’La dilatazione dei tempi della decisione renderebbe incompatibile la stessa con le condizioni di salute del detenuto. Conseguentemente si auspica un annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma’’. Lo afferma in una nota l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo, in vista della camera di consiglio che si terrà domani inchiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Cospito, Cassazione decide sul 41 bis - News24_it : Cospito, Cassazione decide sul 41 bis - fisco24_info : Cospito, Cassazione decide sul 41 bis: (Adnkronos) - La difesa dell'anarchico: 'Tempi dilatati incompatibili con co… - askanews_ita : Venerdì in Cassazione la decisione sul 41 bis per #Cospito - radioanchio : #Radioanchio con @giorgiozanchini h6:30/9 #24febbraio @Radio1Rai Domani sarà passato un anno dall'inizio della… -

Lo afferma in una nota l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo, in vista della camera di consiglio che si terrà domani inchiamata ad esprimersi sul ricorso ...Per le bombe alla scuola allievi,era stata condannato a 20 anni in primo grado per ' associazione con finalità di terrorismo ', poi laha riqualificato il reato in ' strage ...

Cosa deve decidere la Cassazione su Alfredo Cospito Il Post

Cospito, inizia una settimana decisiva. Venerdì l’udienza in Cassazione Sky Tg24

Caso Cospito: la Cassazione decide sul 41 bis per l'anarchico AGI - Agenzia Italia

Cospito, Cassazione decide sul 41 bis Adnkronos

Settimana decisiva per Cospito, venerdi' la Cassazione - Italia Agenzia ANSA

(Adnkronos) - ‘’La dilatazione dei tempi della decisione renderebbe incompatibile la stessa con le condizioni di salute del detenuto. Conseguentemente si auspica un annullamento senza rinvio dell’ordi ...Lo afferma in una nota l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, in vista della camera di consiglio che si terrà domani in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso ...