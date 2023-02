Cospito | blitz degli anarchici all’Altare della Patria | striscione contro il 41 bis | l’Italia tortura

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Con unin sostegno del leader Alfredo, condannato per aver gambizzato a colpi di pistola, nel 2012, l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, gli attivistihanno accusatodi praticare laaccendendo fumogeni e srotolando e appendendo unocon la scritta ‘, con Alfredo no al 41bis‘, poi rimosso dalle forze dell’ordine che hanno identificato i partecipanti al raid. Parla di “oltraggio a un luogo simbolo dedicato ai nostri militari che sono morti per difendere la Nazione” il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani. Che, sui suoi canali social si chiede “Che intenzioni ha la sinistra? ...

Quattro le persone identificate dalla Polizia, che ha rimosso lo striscione. Per domani rafforzate le misure di sicurezza in vista della sentenza attesa in Cassazione. Alle 11 sit in in piazza Cavour ...Gli anarchici che sostengono, ormai in sciopero della fame da quasi 4 mesi, hanno annunciato una serie di iniziative in diverse città ma l'attenzione è alta da parte delle forze dell'ordine ...

