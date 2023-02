Cospito | a Roma fumogeni e striscione all' Altare della Patria «L' Italia tortura» Quattro attivisti identificati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, nuova iniziativa contro il 41-bis e a sostegno di Alfredo Cospito. I manifestanti si sono ritrovati in piazza… - Yogaolic : RT @TgLa7: La protesta a favore di #AlfredoCospito arriva all'Altare della Patria a Roma con fumogeni e striscioni - SereHood : RT @frontiere_zero: Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito, contro il 41bis, er… - Il_Satiro : RT @telaio: #Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo #Cospito, contro il #41bis, ergasto… - palmitis : RT @telaio: #Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo #Cospito, contro il #41bis, ergasto… -

Alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuni fumogeni all'Altare della Patria a. Una iniziativa per chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo. Sul posto è intervenuta la polizia. Servizi di ordine pubblico sono stati disposti dalla Questura diper ...Alcuni manifestanti si sono radunati nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio, davanti all'Altare della Patria a: l'obiettivo è chiedere la revoca del 41 bis per l'anarchico Alfredo. Alcuni di loro hanno acceso fumogeni, ed è stato fatto calare uno striscione che recita: " L'Italia tortura. Con ...

Cospito, a Roma fumogeni e striscione all'Altare della Patria. «L'Italia tortura». Quattro attivisti identific ilmessaggero.it

Roma, striscione per Cospito sull'Altare della Patria: anarchici scatenati a Piazza Venezia Il Tempo

Roma: striscione e fumogeni all'Altare della Patria per Cospito. Forze dell'ordine sul posto RaiNews

Cospito, striscione e fumogeni all'Altare della Patria a Roma. «L'Italia tortura, Alfredo libero» ilgazzettino.it

Roma, divieto di sosta e rimozioni sul Lungotevere: domani Cassazione decide per 41bis a Cospito Il Corriere della Città

Roma, blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta «L'Italia tortura, ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...