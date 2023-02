Cospito, a Roma fumogeni e striscione all'Altare della Patria. «L'Italia tortura». Identificati alcuni attivisti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta «L'Italia tortura, con... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023), blitz degliin sostegno di Alfredoall'. In cima è stato srotolato e appeso unocon la scritta «L', con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, nuova iniziativa contro il 41-bis e a sostegno di Alfredo Cospito. I manifestanti si sono ritrovati in piazza… - UmV1982 : RT @telaio: #Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo #Cospito, contro il #41bis, ergasto… - simoneasnaghi : RT @frontiere_zero: Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito, contro il 41bis, er… - ArtemisiaBa : RT @frontiere_zero: Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito, contro il 41bis, er… - lorenzomondaini : RT @telaio: #Roma - calato ora striscione dall'altare della Patria in solidarietà alla lotta di Alfredo #Cospito, contro il #41bis, ergasto… -