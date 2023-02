Così la Difesa guida la cooperazione Italia-India. Parla il sottosegretario Perego (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alla base del rinnovato interesse reciproco tra Italia e India c’è il settore della Difesa. Come spesso accade, forme di cooperazione tecnica, tattica, strategica e industriale sul campo militare fanno da motore per le relazioni internazionali, e quanto accade tra Roma e Nuova Delhi dimostra la validità di questo assunto secondo Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa Italiano recentemente tornato da una visita Indiana. Perego racconta in una conversazione con Formiche.net il suo viaggio in occasione di “Aero India”, salone biennale ospitato a Bangalore in cui le massime aziende del settore militare mostrano i propri prodotti. Un momento che facilita accordi e incontri che vanno ben ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alla base del rinnovato interesse reciproco trac’è il settore della. Come spesso accade, forme ditecnica, tattica, strategica e industriale sul campo militare fanno da motore per le relazioni internazionali, e quanto accade tra Roma e Nuova Delhi dimostra la validità di questo assunto secondo Matteodi Cremnago,allano recentemente tornato da una visitana.racconta in una conversazione con Formiche.net il suo viaggio in occasione di “Aero”, salone biennale ospitato a Bangalore in cui le massime aziende del settore militare mostrano i propri prodotti. Un momento che facilita accordi e incontri che vanno ben ...

