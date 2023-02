"Così abbiamo evitato il triplo degli sbarchi" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Intervista al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Accordi per bloccare 21mila migranti. Anarchici? Il Paese ha gli anticorpi contro l'eversione" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Intervista al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Accordi per bloccare 21mila migranti. Anarchici? Il Paese ha gli anticorpi contro l'eversione"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Wanda: “Alla fine non è andata così male all'Inter, gli abbiamo lasciato più di 70 milioni, hanno fatto uno squadr… - CarloCalenda : Il mio intervento all’assemblea dell'Unione Industriali della provincia di Savona. Abbiamo proposto alla Meloni di… - GiovaQuez : Stontenberg (Nato): 'Gli alleati non sono mai stati così uniti. Abbiamo visto il modello russo di aggressione per d… - itlights_ : RT @del_cobra: Antonino “Non è che abbiamo fatto un gruppo. Noi ci siamo ritrovati così” Anche loro ne sono consapevoli ?? #gfvip #incorvas… - siase91 : RT @Patri27102022: “Sapete cosa vi dico?Vi sbattono fuori tutti!Nikita,Antonè,avete perso” -“Piuttosto ke avere la faccia da kul…va bene co… -