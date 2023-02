"Cosa vi accadrà oggi". Italia sotto attacco russo, doppio-choc (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prima risposta della Russia alla visita di Giorgia Meloni in Ucraina è stata una azione di hacker, con un attacco è di tipo Ddos (Distributed Denial of Service): i portali nel mirino degli hacker vengono bombardati da finiti accessi per impedire ai veri utenti di entrare. I primi segnali sono cominciati alle 9.40 della mattina di ieri, quando sulla chat Telegram del gruppo hacker filorusso NoName057(16) è comparso un messaggio in caratteri cirillici: “Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che comprenderà tre tipi di sistemi di difesa aerea. oggi continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba”. “Come ha affermato il premier Italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, stiamo parlando dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prima risposta della Russia alla visita di Giorgia Meloni in Ucraina è stata una azione di hacker, con unè di tipo Ddos (Distributed Denial of Service): i portali nel mirino degli hacker vengono bombardati da finiti accessi per impedire ai veri utenti di entrare. I primi segnali sono cominciati alle 9.40 della mattina di ieri, quando sulla chat Telegram del gruppo hacker filoNoName057(16) è comparso un messaggio in caratteri cirillici: “fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che comprenderà tre tipi di sistemi di difesa aerea.continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'foba”. “Come ha affermato il premierno Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, stiamo parlando dei ...

