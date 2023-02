Cosa ci fanno a Vienna diciotto russi sanzionati dall’Ue (Di giovedì 23 febbraio 2023) Vienna ha aperto una falla nelle sanzioni europee ai visti per i politici russi e, per la prima volta dall’inizio delle ostilità in Ucraina, una delegazione ufficiale della Duma, composta da 18 deputati tutti iscritti nel registro delle sanzioni europee, è attesa oggi nella capitale austriaca per partecipare al vertice dell’assemblea parlamentare dell’Osce. Sui passaporti dei deputati, guidati dal vicepresidente del Parlamento russo Pyotr Tolstoj, c’è un visto Schengen concesso direttamente dal ministero degli Esteri austriaco: un atto dovuto a causa del cosiddetto “headquarter agreement”, ovvero la lista di doveri stilata tra un paese ospitante e il quartier generale di un’organizzazione diplomatica, hanno fatto sapere dal gabinetto della cancelleria. Si potrebbe sperare in un primo passo verso il dialogo con la russia, ma la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha aperto una falla nelle sanzioni europee ai visti per i politicie, per la prima volta dall’inizio delle ostilità in Ucraina, una delegazione ufficiale della Duma, composta da 18 deputati tutti iscritti nel registro delle sanzioni europee, è attesa oggi nella capitale austriaca per partecipare al vertice dell’assemblea parlamentare dell’Osce. Sui passaporti dei deputati, guidati dal vicepresidente del Parlamento russo Pyotr Tolstoj, c’è un visto Schengen concesso direttamente dal ministero degli Esteri austriaco: un atto dovuto a causa del cosiddetto “headquarter agreement”, ovvero la lista di doveri stilata tra un paese ospitante e il quartier generale di un’organizzazione diplomatica, hanno fatto sapere dal gabinetto della cancelleria. Si potrebbe sperare in un primo passo verso il dialogo con laa, ma la ...

