Cosa c'entrano i dati personali e l'IVA non versata nella nuova inchiesta contro Meta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non è una inchiesta come le altre. Non è una potenziale sanzione simile a quelle già comminate nei confronti del colosso dei social network. Quel che è trapelato negli ultimi giorni sulle indagini nei confronti dell'azienda di Menlo Park rischia di rappresentare il vero punto di svolta nella vita stessa delle sue piattaforme (e di quelle gestite da altre). Perché si parla, per la prima volta in modo concreto, di evasione fiscale relativa al mancato versamento dell'IVA (l'imposta sul valore aggiunto) sui dati personali degli utenti raccolti da Meta nel corso degli anni. Insomma, la tassa su tutto ciò che la piattaforma ottiene attraverso le iscrizioni da parte delle persone e poi viene potenzialmente profilato. Una permuta che, di fatto, equipara i dati ...

