Corti-Hanssen | Windtre | spinta su Cybersicurezza E Business

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “Puntare sul segmento B2B e su servizi come la cybersecurity” è la strategia diper andare oltre il core-, raccontata dai co-ceo Gianlucae Benoitin un’intervista al Sole24Ore. “Da due anni abbiamo iniziato a spingere sull’offerta per le aziende e la Pa, un comparto che perora vale il 21% dei ricavi e che vogliamo portare al 30% entro il 2030” sottolineano gli Ad. Una scelta dettata anche dagli ampi margini di crescita che si prospettano per servizi come i data analytics e la. “In questo versante, rivelano i Ceo,ha in pipeline un’acquisizione molto importante per darci slancio”, soprattutto in un momento in cui è indispensabile “l’integrazione di una strategia di sicurezza informatica nelle politiche ...