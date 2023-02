Corso concorso Dirigenti Scolastici 2017, approvato definitivamente. Ecco le prove: preselettiva, corso, prova finale. Prime ipotesi e tempi (Di giovedì 23 febbraio 2023) approvato anche dalla Camera l’emendamento al Milleproroghe che cerca di mettere ordine alla questione relativa agli aspiranti Dirigenti Scolastici che hanno partecipato al concorso 2017. Il testo diventa legge, adesso si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’attuazione con i Decreti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023)anche dalla Camera l’emendamento al Milleproroghe che cerca di mettere ordine alla questione relativa agli aspirantiche hanno partecipato al con. Il testo diventa legge, adesso si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’attuazione con i Decreti. L'articolo .

