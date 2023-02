Corsi | “Napoli ha lasciato partire giocatori più vicini a fare gli attori…”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente dell’Empoli Fabrizioha parlato della prossima sfida con il, ma anche di calciomercato e di Guglielmo Vicario. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente dell’Empoli parla dell’attuale situazione della sua squadra: “Abbiamo 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non voglio essere troppo ottimista, ma nemmeno pessimista. In passato ci è capitato di retrocedere ancora con 11 punti di vantaggio, quindi dobbiamo continuare a dare il massimo, ben sapendo che giocheremo contro squadre più forti di noi“.parla anche di Spalletti lanciato proprio dall’Empoli: “Quando lo abbiamo preso si capiva subito che poteva diventare un grande allenatore. Ovviamente è cresciuto molto da allora. Per noi empolesi ilè un motivo di orgoglio, anche perché c’è capitan ...

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell' Empoli Fabrizio, rilasciando alcune dichiarazioni.

