Coppia con droga ed esplosivi in macchina | aggredisce Carabinieri Arrestati

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Idell’Aliquota Radiomobile di Massafra, nel corso dei controlli per la repressione dei reati, hanno sorpreso una giovanea bordo di una autovettura, rinvenendo al suo interno,e due manufattiartigianali, occultati in una borsa all’interno della. Gli occupanti per evitare il controllo, avrebbero inveito, minacciato e aggredito i militari operanti dei quali uno restava ferito, che dopo una breve colluttazione riuscivano a bloccarli e ad accompagnarli in caserma. Autorizzati dall’A.G., gli artificieri del Reparto Operativodi Taranto, intervenivano facendo brillare i manufatti e scongiurando danni a persone o cose. Sequestrata la sostanza stupefacente ed affidata al laboratorio analisi del Comando Provinciale ...