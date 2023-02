Coppa del Mondo Tiro a Segno | Spinella trionfa nella pistola automatica 25 metri

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimo25al Cairo, sede della seconda tappa stagionale dideldi. Dopo aver brillantemente superato qualificazioni e ranking match, l’azzurro ha incantato sino al successo nel medal match conclusivo. Il calabrese classe ’99 non ha lasciato scampo al francese Clement Bessaguet, che deve accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche l’indiano Anish Anish, mentre chiude in quarta posizione il tedesco Christian Reitz. Per Massimosi tratta della prima vittoria assoluta indel. (coni.it) (Foto UITS) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui ...

... aveva inviato un sentito messaggio di congratulazioni e gratitudine a Mariaclotilde Adosini, protagonista dello splendido gesto di Fair Play nella prova diMondo Under 20 di spada ...I bianconeri, come detto, arrivano all'appuntamento con quattro vittorie consecutive ottenute negli impegni nostrani, Serie A eItalia, e puntano al passaggioturno per non perdere la ...

La seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno, tenutasi a Il Cairo, si è chiusa con l'affermazione di Nina Christen, nel concorso individuale femminile di carabina 3 posizioni dai 50m.