Coppa del Mondo di Giacarta | senza Ganna | Milan e Consonni gli azzurri sono noni

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalla gioia per l'oro europeo a Grenchen al nono tempo a(Indonesia), prima tappa delladel2023. Miglior tempo al maschile per la Nuova Zelanda (3'50'382) davanti a Danimarca e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti ! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvai… - ItaliaTeam_it : Che mira! ???? Massimo Spinella trionfa nella pistola automatica 25 metri a Il Cairo, seconda tappa stagionale di Co… - ItaliaTeam_it : Ed ecco la Coppaaaaaaaaaaaaa! ?? Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al secondo posto a St. Moritz nel d… - filadelfo72 : Dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo 2023 di biathlon, tappa a Nove Mesto - RisparmioG : Dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo 2023 di biathlon, tappa a Nove Mesto -

Dalla gioia per l'oro europeo a Grenchen al nono tempo a Giacarta (Indonesia), prima tappa dellaMondo 2023. Miglior tempo al maschile per la Nuova Zelanda (3'50'382) davanti a Danimarca e Australia. Gli azzurri, privi dei campioni d'Europa Ganna, Milan, Consonni e Manlio Moro, erano in ...I bianconeri, come detto, arrivano all'appuntamento con quattro vittorie consecutive ottenute negli impegni nostrani, Serie A eItalia, e puntano al passaggioturno per non perdere la ...

Coppa del Mondo, Massimo Spinella vince l'oro nella pistola automatica 25 metri RaiNews

Tiro a segno, Spinella conquista l'oro nella Coppa del Mondo a Il Cairo Corriere dello Sport

Coppa del Mondo, Massimo Spinella vince al Cairo la prova di ... CONI

Quando gareggia Sofia Goggia e le altre italiane nella Coppa del ... Olympics

Cancellata la 1a prova della discesa femminile di Crans Montana ... FISI

La squadra toscana potrebbe vincere entrambe le sfide contro una singola avversaria nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee per la prima volta dal febbraio 2008, nei sedicesimi di ...Calgary 1998: ecco come l’inglese Michael Edwards riuscì a partecipare ai Giochi, improvvisandosi nel salto con gli sci. Arrivò ultimo ma divenne un ...