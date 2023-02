Convocati Lazio per il Cluj, Sarri in emergenza: quanti assenti! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Convocati Lazio per il match di Conference League contro il Cluj: piena emergenza per Maurizio Sarri. La lista Diramata la lista dei Convocati della Lazio per il match di Conference League contro il Cluj. Tanti assenti per Sarri, costretto a fare a meno di diversi big: Romagnoli, Radu, Milinkovic, Patric, Zaccagni e Pedro. Portieri: Maximiano, Provedel, Renzetti.Difensori: Casale, Floriani Mussolini, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri.Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino.Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)per il match di Conference League contro il: pienaper Maurizio. La lista Diramata la lista deidellaper il match di Conference League contro il. Tanti assenti per, costretto a fare a meno di diversi big: Romagnoli, Radu, Milinkovic, Patric, Zaccagni e Pedro. Portieri: Maximiano, Provedel, Renzetti.Difensori: Casale, Floriani Mussolini, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri.Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino.Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

