Conti deposito o BTP? Come conviene investire oggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano 23 febbraio 2023. oggi, sono moltissimi gli italiani (e non solo) che si domandano dove e Come conviene investire la propria liquidità. Meglio farsi conquistare dalle offerte dei Conti deposito o affidarsi ai vecchi BTP o alle obbligazioni? La questione è molto più articolata di quanto si possa credere. Considerati per molti anni un vero e proprio porto sicuro per i risparmi delle famiglie, i titoli di Stato Come le obbligazioni, dal 2014, si sono ridotti sempre di più, tanto da arrivare a zero (o sotto zero, Come nel caso dei titoli tedeschi e svizzeri) nel 2021. Quali sono, allora, i migliori Conti deposito su cui investire e quanto rendono rispetto ai Buoni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Milano 23 febbraio 2023., sono moltissimi gli italiani (e non solo) che si domandano dove ela propria liquidità. Meglio farsi conquistare dalle offerte deio affidarsi ai vecchio alle obbligazioni? La questione è molto più articolata di quanto si possa credere. Considerati per molti anni un vero e proprio porto sicuro per i risparmi delle famiglie, i titoli di Statole obbligazioni, dal 2014, si sono ridotti sempre di più, tanto da arrivare a zero (o sotto zero,nel caso dei titoli tedeschi e svizzeri) nel 2021. Quali sono, allora, i migliorisu cuie quanto rendono rispetto ai Buoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoBarbaro : @durezzadelviver Noooo le sa le cose, le sa benissimo!!! Dobbiamo deindustrializzarci, lì vuole arrivare senza dich… - MilanoFinanza : Conti di deposito, i tassi in rialzo mettono le ali ai rendimenti. Ecco come scegliere il più conveniente - MilanoF… - bizcommunityit : Conti di deposito, come scegliere il migliore con i tassi in rialzo che mettono le ali ai rendimenti - MilanoFinanz… - MilanoFinanza : Conti di deposito, come scegliere il migliore con i tassi in rialzo che mettono le ali ai rendimenti - MilanoFinanz… - infoiteconomia : Bce aumenta di nuovo i tassi, Bankitalia invita le banche ad alzare i rendimenti dei conti deposito, quali sono i p… -