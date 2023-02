Conte attacca Meloni: “Mente spudoratamente sul Superbonus, è molto grave per l’Italia” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Conte ha duraMente attaccato Meloni e il governo. In una recente intervista ad Avvenire l’ex premier ha toccato molti punti, dalla politica estera alla guerra in Ucraina, al Superbonus e alle future e ipotetiche alleanze con il centrosinistra. Il leader del M5s attacca personalMente la premier e la accusa di mentire agli italiani sul Superbonus L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Conte attacca Meloni sul tetto al contante: “Non vuole disturbare chi si dedica al malaffare” Conte attacca Meloni: “Blocco navale? Ha tradito gli elettori” Conte ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha duratoe il governo. In una recente intervista ad Avvenire l’ex premier ha toccato molti punti, dalla politica estera alla guerra in Ucraina, ale alle future e ipotetiche alleanze con il centrosinistra. Il leader del M5spersonalla premier e la accusa di mentire agli italiani sulL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sul tetto al contante: “Non vuole disturbare chi si dedica al malaffare”: “Blocco navale? Ha tradito gli elettori”...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Superbonus, Giuseppe Conte attacca la premier: 'Meloni dice menzogne e manipola l'opinione pubblica' - ultimora_pol : Giuseppe #Conte cita un tweet della #Meloni e la attacca: 'Le promesse della campagna elettorale rimangiate una dop… - orsomarrone : RT @ilgiornale: 'Ci dica se siamo in guerra'. #Conte attacca la #Meloni dopo l'incontro con #Zelensky, criticando le rassicurazioni all'#Uc… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: 'Ci dica se siamo in guerra'. #Conte attacca la #Meloni dopo l'incontro con #Zelensky, criticando le rassicurazioni all'#Uc… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: 'Ci dica se siamo in guerra'. #Conte attacca la #Meloni dopo l'incontro con #Zelensky, criticando le rassicurazioni all'#Uc… -