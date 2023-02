Conte (Anci Veneto): "Autonomia differenziata opportunità per tutti, non capisco i sindaci del Sud" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Venezia, 23 feb. (Adnkronos) - Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, polemizza con i sindaci del Sud Italia Recovery Sud che hanno chiesto lo stop al decreto e convocato un sit-it contro l'Autonomia differenziata. “L'Autonomia prevista della nostra Costituzione - dichiara Conte - è una grande opportunità per tutti. Non capisco i sit-in e le polemiche dei colleghi sindaci del Sud che, al contrario, hanno la possibilità di dimostrare di essere portatori di politiche virtuose, in controtendenza rispetto alle statistiche nazionali”. "I cittadini veneti - aggiunge Conte - hanno partecipato in massa a un referendum e hanno chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Venezia, 23 feb. (Adnkronos) - Mario, sindaco di Treviso e presidente dell', polemizza con idel Sud Italia Recovery Sud che hanno chiesto lo stop al decreto e convocato un sit-it contro l'. “L'prevista della nostra Costituzione - dichiara- è una grandeper. Noni sit-in e le polemiche dei colleghidel Sud che, al contrario, hanno la possibilità di dimostrare di essere portatori di politiche virtuose, in controtendenza rispetto alle statistiche nazionali”. "I cittadini veneti - aggiunge- hanno partecipato in massa a un referendum e hanno chiesto ...

