Consumatori, il nuovo codice: ai saldi dovrà essere mostrato anche il prezzo non scontato

Cambia il codice del Consumo con il decreto per l'attuazione della direttiva Ue 2019/2161: con i saldi, è obbligatorio mettere il prezzo precedente e quello scontato. Il gestore di un sito web deve assicurarsi della veridicità delle recensioni ai prodotti

