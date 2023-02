"Consigliere per la cultura popolare". Sangiuliano nomina Mogol (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Giulio Rapetti Mogol Consigliere per la cultura popolare. L'incarico è a titolo gratuito e non dà titolo a compensi. Lo comunica il ministero. «È un onore avere in squadra un personaggio del valore e del rilievo artistico di Giulio Mogol. Sono sicuro che ci darà un contributo importante in termini di idee e progetti», ha dichiarato il ministro Sangiuliano. Il ministro Sangiuliano ha anche giudicato positivamente l'approvazione del decreto Milleproroghe. «Con l'emendamento sul personale Assistenti alla Fruizione e alla Vigilanza (AFAV), fortemente voluto dalla maggioranza, i primi 576 idonei della graduatoria per l'assunzione di 1.052 unità di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro della, Gennaro, hato Giulio Rapettiper la. L'incarico è a titolo gratuito e non dà titolo a compensi. Lo comunica il ministero. «È un onore avere in squadra un personaggio del valore e del rilievo artistico di Giulio. Sono sicuro che ci darà un contributo importante in termini di idee e progetti», ha dichiarato il ministro. Il ministroha anche giudicato positivamente l'approvazione del decreto Milleproroghe. «Con l'emendamento sul personale Assistenti alla Fruizione e alla Vigilanza (AFAV), fortemente voluto dalla maggioranza, i primi 576 idonei della graduatoria per l'assunzione di 1.052 unità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Un consigliere regionale di Fratelli d'Italia svela la vera linea del partito sulla guerra: ingrassare le lobby del… - repubblica : Il consigliere veneto Joe Formaggio (Fdi) sui social col mitra: 'Sono per la lobby delle armi'. Ed è polemica [di P… - Antonio_Tajani : Ho incontrato oggi il Consigliere di Stato Wang Yi. L'Italia vuole rilanciare il dialogo bilaterale con la Cina, si… - aipsz16 : RT @silupescu: Questo consigliere comunale di Samara ha escogitato un modo originale per suicidarsi: riprendersi mentre ascolta il discorso… - tempoweb : 'Consigliere per la cultura popolare'. #Sangiuliano nomina #Mogol #23febbraio -