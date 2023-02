Consegnati 5 nuovi autobus urbani, Mastella: “Attesa per la gara regionale sui trasporti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo parco mezzi del trasporto pubblico locale inaugurato questa mattina al deposito in via Santa Colomba a Benevento. Mentre lo stipendio è stato finalmente accreditato ai dipendenti, questa volta a cura dell’Azienda Trotta Bus, come dovrebbe essere scontato, ora l’attenzione è concentrata tutta sulla gara regionale sui trasporti. Stamattina il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore comunale alla Mobilità, Luigi Ambrosone, il presidente del Consiglio Renato Parente, il vicesindaco Francesco De Pierro e il consigliere comunale Alboino Greco hanno voluto essere presenti alla formale consegna e presentazione dei nuovi cinque mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto che sono a disposizione degli utenti. Il sindaco ha sottolineato: “E’ un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo parco mezzi del trasporto pubblico locale inaugurato questa mattina al deposito in via Santa Colomba a Benevento. Mentre lo stipendio è stato finalmente accreditato ai dipendenti, questa volta a cura dell’Azienda Trotta Bus, come dovrebbe essere scontato, ora l’attenzione è concentrata tutta sullasui. Stamattina il sindaco di Benevento Clemente, l’assessore comunale alla Mobilità, Luigi Ambrosone, il presidente del Consiglio Renato Parente, il vicesindaco Francesco De Pierro e il consigliere comunale Alboino Greco hanno voluto essere presenti alla formale consegna e presentazione deicinque mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto che sono a disposizione degli utenti. Il sindaco ha sottolineato: “E’ un ...

