Congresso Uroltaly | all’ospedale Moscati i più importanti urologi campani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn incontro-confronto tra i piùspecialistiper fare il punto sulle nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in uro-oncologia. Prenderà il via domani, venerdì 24 febbraio, alle ore 9, nell’aula magna dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, il primo UroItaly Meeting,che vedrà per due giorni (il 24 e il 25 febbraio) oltre cinquanta professionisti delle diverse realtà sanitarie regionali impegnati a dibattere sulle nuove frontiere della chirurgiaca, fra robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata. Presieduto da Vittorio Imperatore, Direttore dell’Unità operativa dia dell’Azienda, ilsi articolerà in momenti di ...