Conferme sulle rimodulazioni TIM del 13 aprile: le soluzioni per gli utenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arrivano alcune importanti Conferme in merito a rimodulazioni TIM pronte ad arrivare sul mercato tra poco meno di due mesi. Come vi raccontiamo da alcune settimane anche sul nostro magazine, infatti, specifici piani che attualmente non vengono più proposti ai nuovi clienti subiranno un aumento che dovrebbe essere pari a 2 euro al mese. Anche se al momento non sono state ancora ufficializzate le tariffe coinvolte da questi rincari, è importante evidenziare che all’utente “colpito” vengono riservati alcuni diritti importanti. Vediamo, dunque, come sta mutando il quadro sotto questo punto di vista. Quali soluzioni sono disponibili per gli utenti verso le nuove rimodulazioni TIM in Italia? Partiamo dal presupposto che, rispetto alle voci di inizio febbraio, ora emerge un ulteriore dettaglio per chi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arrivano alcune importantiin merito aTIM pronte ad arrivare sul mercato tra poco meno di due mesi. Come vi raccontiamo da alcune settimane anche sul nostro magazine, infatti, specifici piani che attualmente non vengono più proposti ai nuovi clienti subiranno un aumento che dovrebbe essere pari a 2 euro al mese. Anche se al momento non sono state ancora ufficializzate le tariffe coinvolte da questi rincari, è importante evidenziare che all’utente “colpito” vengono riservati alcuni diritti importanti. Vediamo, dunque, come sta mutando il quadro sotto questo punto di vista. Qualisono disponibili per gliverso le nuoveTIM in Italia? Partiamo dal presupposto che, rispetto alle voci di inizio febbraio, ora emerge un ulteriore dettaglio per chi ...

