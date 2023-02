Conference League, la Lazio vola agli ottavi: la sfida di Cluj termina 0-0 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 23 febbraio, è andata in scena la sfida, valevole per la gara di ritorno della fase di qualificazione agli ottavi di Conference League, tra la Lazio e il Cluj. In Romania la gara non è stata avvincente: difatti, gli uomini di Maurizio Sarri, che ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, hanno avuto poche occasioni e ha rischiato poco. Tuttavia, in virtù del risultato conquistato nella capitale italiana (1-0), i biancocelesti sono riusciti a strappare il pass per passaggio alla fase successiva. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 23 febbraio, è andata in scena la, valevole per la gara di ritorno della fase di qualificazionedi, tra lae il. In Romania la gara non è stata avvincente: difatti, gli uomini di Maurizio Sarri, che ha dovuto fare a meno di diversi giocatori, hanno avuto poche occasioni e ha rischiato poco. Tuttavia, in virtù del risultato conquistato nella capitale italiana (1-0), i biancocelesti sono riusciti a strappare il pass per passaggio alla fase successiva. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : CLUJ-LAZIO 0-0 Risultato finale #Muhar 77’ ?? - CorSport : ?? 'Felice per la qualificazione' ?? 'Ora voglio raggiungere la Champions' ?? #Gila carica la #Lazio - zazoomblog : Lazio avanti senza gol: basta lo 0-0 in casa del Cluj per raggiungere gli ottavi di Conference League - #Lazio… - fcin1908it : Conference League, Lazio agli ottavi dopo lo zero a zero contro il Cluj - vocidicitta : Articolo modificato: Europa League e Conference, ecco i playoff: le avversarie delle italiane -