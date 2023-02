Conference League | alla Lazio basta lo 0-0 con il Cluj | biancocelesti agli ottavi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laconquista la qualificazione glidi finale dicon il minimo sforzo. Con ilin trasfertalo 0-0 dopo la vittoria per 1-0 dell’Olimpico all’andata. Con tanti assenti (su tutti Romagnoli, Milinkovic-Savic, Pedro e Zaccagni) i capitolini creano e rischiano poco contro un avversario con poche qualità tecniche e che chiude anche il match in dieci per l’espulsione di Muhar al 77?. Allo stadio Constantin Radulescu va in scena una partita dai ritmi blandi, con gli ospiti che tengono principalmente il possesso p. Poche le palle gol nel primo tempo un’occasione di testa per Luis Alberto, deviata in corner da Scuffet, poi Immobile e Basic falliscono la deviazione vincente su un bel traversone di Felipe Anderson. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : CLUJ-LAZIO 0-0 Risultato finale #Muhar 77’ ?? - ILOVEPACALCIO : Conference League: Fiorentina in svantaggio contro il Braga all'intervallo. I risultati parziali - Ilovepalermocalc… - DiMarzio : #ConferenceLeague | #Lazio, le possibili avversarie agli ottavi di finale - TV7Benevento : Calcio: Conference League, Fiorentina-Braga 1-2 alla fine del primo tempo - - cn1926it : #NapoliLazio, può cambiare la data: dipende tutto dall’Europa. Ecco perché -

Commenta per primo L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio per 0 - 0 sul campo del Cluj che è valso la qualificazione agli ottavi di finale in: 'Impossibile giocare a calcio su questo campo impraticabile. La Uefa parla sempre di rispetto, ma ne ha davvero poco per il calcio e i giocatori'. 'Vecino regista Sapendo come ...Al Franchi, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale ditra Fiorentina e Braga: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Braga si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale ...

Lo Sheriff impone la legge a Belgrado. Ok pure Larnaca e Anderlecht La Gazzetta dello Sport

LIVE TMW - DIRETTA CONFERENCE LEAGUE (ore 18.45) - Il Ludogorets accorcia! TUTTO mercato WEB

I pronostici di giovedì 23 febbraio: Europa League e Conference League Il Veggente

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ha sicuramente di più da perdere la Juventus rispetto ai gialloverdi, sia per la storia che per la situazione in campionato della “vecchia signora”, come ribadito dallo stesso Kombouaré in conferenza ...