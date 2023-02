Conference | 0 - 0 a Cluj | la Lazio agli ottavi di finale

(Di giovedì 23 febbraio 2023)0 - 0 nel ritorno dei Playoff dellaLeague disputato in Romania. All'andata i biancocelesti avevano vinto 1 - 0, grazie a un gol di Immobile, e dunque si qualificano per gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @SkySport: CLUJ-LAZIO 0-0 Risultato finale #Muhar 77’ ?? - DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto fa chiarezza sul rapporto con #Sarri: le sue parole - Fab_Couto : RT @lazio_story: LE #PAGELLE | #ConferenceLeague, #ClujLazio 0-0: #Lazzari diligente, #Gila in costante crescita - di @Fab_Couto https://… - lazio_story : LE #PAGELLE | #ConferenceLeague, #ClujLazio 0-0: #Lazzari diligente, #Gila in costante crescita - di @Fab_Couto - blogsicilia : #notizie #sicilia La Lazio agli ottavi di Conference, basta lo 0-0 a Cluj - -

e Lazio 0 - 0 nel ritorno dei Playoff dellaLeague disputato in Romania. All'andata i biancocelesti avevano vinto 1 - 0, grazie a un gol di Immobile, e dunque si qualificano per gli ...... Maurizio Sarri Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky Sport del pareggio in casa delper 0 - 0. La Lazio passa agli ottavi diLeague e con il minimo sforzo forte dell'1 - 0 dell'...

Europa e Conference League: in campo Nantes-Juventus 0-2 e Cluj-Lazio 0-0 LIVE - Calcio Agenzia ANSA

Conference League, i risultati: la Lazio non brilla a Cluj, ma basta un pari per gli ottavi Tutto Napoli

Conference League, Cluj-Lazio: le foto del match - Sportmediaset Sport Mediaset

Conference League, Cluj-Lazio 0-0: biancocelesti qualificati. Furia Sarri a fine partita AreaNapoli.it

Lazio agli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League col minimo sforzo. Basta e avanza la magia di Ciro Immobile all'andata, difesa senza troppi problemi in Transilvania. Finisce 0-0… Leggi ...La Lazio conquista gli ottavi di finale di Conference League dopo lo 0-0 in casa del Cluj e in virtù dell'1-0 dell'andata firmato Immobile ma Maurizio Sarri va all'attacco. "La nota di merito ai miei ...