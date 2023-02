Concorso Guardia di Finanza, bando per 1.230 allievi marescialli (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ stato pubblicato il bando di Concorso Guardia di Finanza 2023 per l’ammissione di 1.230 allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF, per l’anno accademico 2023/2024. Il bando è aperto anche ai civili e sarà aperto fino al 23 marzo 2023. Concorso GdF, i posti Il Concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza (qui il bando completo) mette a disposizione un totale di 1.230 posti così ripartiti: 1.135 posti del contingente ordinario, di cui: – 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore – 8 riservati al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ stato pubblicato ildidi2023 per l’ammissione di 1.230presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF, per l’anno accademico 2023/2024. Ilè aperto anche ai civili e sarà aperto fino al 23 marzo 2023.GdF, i posti Ilperdelladi(qui ilcompleto) mette a disposizione un totale di 1.230 posti così ripartiti: 1.135 posti del contingente ordinario, di cui: – 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore – 8 riservati al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : Emergenza #sisma #Turchia e #Siria. Sotto l’egida del @DPCgov e in concorso con i @vigilidelfuoco, anche le unità c… - TerrinoniL : Concorso Guardia di Finanza per 1.230 allievi marescialli: requisiti e domanda - altomolisenet : È indetto, per l'anno accademico 2023/2024, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.230... - moliseweb : Concorso pubblico per allievi marescialli, l'Avviso del Comando generale della Guardia di Finanza… - concorsando_it : Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2023: scopri subito come partecipare e come iniziare a studiare per… -