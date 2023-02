Concorso docenti religione cattolica, 2 bandi in arrivo entro il 2023: 6.442 posti fra ordinario e straordinario (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'approvazione definitiva alla Camera dei deputati del decreto milleproroghe sancisce il via libera al Concorso ordinario e straordinario destinato agli insegnanti di religione cattolica. In palio ci sono 6.442 posti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'approvazione definitiva alla Camera dei deputati del decreto milleproroghe sancisce il via libera ale stradestinato agli insegnanti di. In palio ci sono 6.442. L'articolo .

