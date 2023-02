Concorsi statali, Zangrillo: «Assunzioni in 180 giorni, via alla riforma: taglieremo i tempi morti delle procedure» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, quest?anno lo Stato dovrà assumere oltre 150mila persone per sostituire coloro che andranno in pensione. Eppure nei Concorsi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ministro della Pubblica amministrazione Paolo, quest?anno lo Stato dovrà assumere oltre 150mila persone per sostituire coloro che andranno in pensione. Eppure nei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Concorsi statali, Zangrillo: «Assunzioni in 180 giorni, via alla riforma: taglieremo i tempi morti delle procedure» - bizcommunityit : Concorsi statali, Zangrillo: «Assunzioni in 180 giorni, via alla riforma: taglieremo i tempi morti delle proce - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Il 20% dei candidati rifiuta il posto dopo averlo ottenuto Statali, il flop de… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Il 20% dei candidati rifiuta il posto dopo averlo ottenuto Statali, il f… - PoliticaNewsNow : Il Mattino - 'Statali, il flop dei concorsi' -