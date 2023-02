Concerto di Marco Mengoni a Roma: data e biglietti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il vincitore di Sanremo 2023 con il brano “Due vite” e certificato d’oro partecipererà nel mese di maggio all’Eurovision Song Contest Marco Mengoni – foto di Alessio BoniRoma – Dopo aver trionfato al 73° Festival di Sanremo con il brano Due vite, Marco Mengoni dà appuntamento al 15 luglio per un gran finale: in quella data il cantautore sarà, infatti, protagonista di un evento live unico ed eccezionale in programma al Circo Massimo a Roma, location deputata ai grandi happening e pronta ad accogliere il pubblico di Mengoni per una data eccezionale che chiude la sua fortunatissima stagione live estiva. Il Concerto del 15 luglio sarà quindi l’occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme questo momento di grandissimi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il vincitore di Sanremo 2023 con il brano “Due vite” e certificato d’oro partecipererà nel mese di maggio all’Eurovision Song Contest– foto di Alessio Boni– Dopo aver trionfato al 73° Festival di Sanremo con il brano Due vite,dà appuntamento al 15 luglio per un gran finale: in quellail cantautore sarà, infatti, protagonista di un evento live unico ed eccezionale in programma al Circo Massimo a, location deputata ai grandi happening e pronta ad accogliere il pubblico diper unaeccezionale che chiude la sua fortunatissima stagione live estiva. Ildel 15 luglio sarà quindi l’occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme questo momento di grandissimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Marco Mengoni, annunciato un concerto al Circo Massimo di Roma - Lopinionista : Concerto di Marco Mengoni a Roma: data e biglietti - veronicaanto88 : @Manumoviecake Se hai le possibilità per potertelo permettere nessuno ha il diritto di giudicarti per questo, io pu… - _ludo_f : RT @namelessniic: io: non andrò mia più a un concerto a circo massimo dopo quello di ultimo marco mengoni: - Riccardo_Man : @idirinho_93 @Marco_Rogerio_ concerto rock e Maneskin nella stessa frase? -