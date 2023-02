Concerti per raccogliere fondi in favore del reparto pediatrico di Crotone (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gesto di grande sensibilità e solidarietà quello di Frank Giuliani, originario di San Mauro Marchesato e residente a Milano, che ha coinvolto l’associazione di cui fa parte per avviare una raccolta fondi nazionale per il reparto pediatrico dell’ospedale di Crotone. Giuliani si è mosso in questa direzione dopo il tragico episodio accaduto ad una famiglia di Mesoraca che ha dovuto subire la perdita della figlia. La storia è quella della piccola Ginevra, morta a 2 anni di Covid: si sarebbe potuta salvare se solo l’ospedale di Crotone avesse avuto l’unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica e un macchinario specifico. Colpito da questa storia, Frank Giuliani ne ha parlato all’interno dell’associazione “Sette Colonne” che sostiene attività culturali e di promozione per la divulgazione ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gesto di grande sensibilità e solidarietà quello di Frank Giuliani, originario di San Mauro Marchesato e residente a Milano, che ha coinvolto l’associazione di cui fa parte per avviare una raccoltanazionale per ildell’ospedale di. Giuliani si è mosso in questa direzione dopo il tragico episodio accaduto ad una famiglia di Mesoraca che ha dovuto subire la perdita della figlia. La storia è quella della piccola Ginevra, morta a 2 anni di Covid: si sarebbe potuta salvare se solo l’ospedale diavesse avuto l’unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica e un macchinario specifico. Colpito da questa storia, Frank Giuliani ne ha parlato all’interno dell’associazione “Sette Colonne” che sostiene attività culturali e di promozione per la divulgazione ...

