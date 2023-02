Con Ibra e Florenzi tornano i senatori. E Zlatan con l'Atalanta chiude il cerchio... (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 23 febbraio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 23 febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Theo19893 : @AloBrasil1974 Per me Theo è al primo posto insieme a Ibra, poi ci sono tutti gli altri. E ti dirò, quel giorno sap… - sportli26181512 : Con Ibra e Florenzi tornano i senatori. E Zlatan con l’Atalanta chiude il cerchio...: Ibra e Florenzi, tornano i se… - Gazzetta_it : Ibra e Florenzi, tornano i senatori. E Zlatan con l’Atalanta chiude il cerchio... - marcullo02 : RT @VolCasciavit: @marcullo02 @PierangeloFlor1 Qualora dovessimo uscire con il Tottenham,'eh ma un pensierino a Ibra in lista l'avrei fatto… - VolCasciavit : @marcullo02 @PierangeloFlor1 Qualora dovessimo uscire con il Tottenham,'eh ma un pensierino a Ibra in lista l'avrei fatto... ' -