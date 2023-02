Comunità Energetiche: necessari provvedimenti per utilizzare fondi Pnrr (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le Comunità Energetiche sono l'unica soluzione per bypassare una carenza, ma la loro creazione procede a rilento, con il rischio di lasciare inutilizzata parte dei fondi del Pnrr Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lesono l'unica soluzione per bypassare una carenza, ma la loro creazione procede a rilento, con il rischio di lasciare inutilizzata parte deidel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegacoopN : ??#Comunitàenergetiche in pillole??#5 Gli strumenti finanziari cooperativi?? ??Gli avvisi - CevConsorzio : ll @MASE_IT sta lavorando a un nuovo decreto per rendere operativi i contributi economici per le Comunità energetic… - QuinziUgo : Sul sito del Ministero la pagina risulta aggiornata al 28.11.2022 e del Decreto non c'è traccia. Invece la mia dom… - QuinziUgo : Dopo l'elogio della 'grande Bellezza' italiana e il richiamo agli obblighi che ne derivano, l'elogio del lavoro del… - Affaritaliani : Comunità energetiche, Pella (vicepresidente Anci): Governo al lavoro per sburocratizzazione -