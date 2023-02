Comune di Caserta, indennità non versate ai dipendenti: FP CGIL prepara la mobilitazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI lavoratori del Comune di Caserta non percepiscono le somme spettanti relative alle indennità di turnazione, di reperibilità e di straordinario rese nell’anno in corso e addirittura negli anni 2022 e 2021. A denunciarlo, attraverso una nota inviata ai dirigenti di Palazzo Castropignano Francesco Biondi, Antonietta Carrella e Salvatore Massi, al sindaco Carlo Marino e all’assessora Annamaria Sadutto, è il rappresentante sindacale aziendale della Funzione Pubblica CGIL, Alessandro Cappiello. “In un momento di crisi economica, in cui l’inflazione a doppia cifra ha eroso il potere di acquisto dei salari dei dipendenti, questo ritardo è inaccettabile – ha dichiarato il coordinatore sindacale. Quanto sta accadendo, acuisce ulteriormente lo stato di profondo malessere e disagio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI lavoratori deldinon percepiscono le somme spettanti relative alledi turnazione, di reperibilità e di straordinario rese nell’anno in corso e addirittura negli anni 2022 e 2021. A denunciarlo, attraverso una nota inviata ai dirigenti di Palazzo Castropignano Francesco Biondi, Antonietta Carrella e Salvatore Massi, al sindaco Carlo Marino e all’assessora Annamaria Sadutto, è il rappresentante sindacale aziendale della Funzione Pubblica, Alessandro Cappiello. “In un momento di crisi economica, in cui l’inflazione a doppia cifra ha eroso il potere di acquisto dei salari dei, questo ritardo è inaccettabile – ha dichiarato il coordinatore sindacale. Quanto sta accadendo, acuisce ulteriormente lo stato di profondo malessere e disagio ...

