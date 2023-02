“Complementi per lo spettacolo”, i versi di Marco Apicella (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArchitetto di formazione, capo animatore di professione, il salernitano Marco Apicella si cimenta anche con la poesia presentando “Complementi per lo spettacolo”, una raccolta di versi che trae spunto proprio dalle sua eclettica personalità e spiccata sensibilità. C’è anche un richiamo a Massimo Troisi, l’attore al quale Marco Apicella, a Salerno, subito dopo la morte, dedicò, primo in Italia, una mostra, come ha ricordato ieri l’autore, oggi anche fondatore dell’associazione I Topoli di Mar, nel corso della presentazione del libro, effettuata ieri sera nel Foyer del Teatro Nuovo con la partecipazione anche degli attori Felice Avella e Marcello Andria e l’accompagnamento musicale di Rocco Barone. E tramite il giornalista del Corriere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArchitetto di formazione, capo animatore di professione, il salernitanosi cimenta anche con la poesia presentando “per lo”, una raccolta diche trae spunto proprio dalle sua eclettica personalità e spiccata sensibilità. C’è anche un richiamo a Massimo Troisi, l’attore al quale, a Salerno, subito dopo la morte, dedicò, primo in Italia, una mostra, come ha ricordato ieri l’autore, oggi anche fondatore dell’associazione I Topoli di Mar, nel corso della presentazione del libro, effettuata ieri sera nel Foyer del Teatro Nuovo con la partecipazione anche degli attori Felice Avella e Marcello Andria e l’accompagnamento musicale di Rocco Barone. E tramite il giornalista del Corriere ...

