Compagnia dei Legnanesi | in teatro da oltre 70 anni le commedie en travesti sulla quotidianità della provincia

La Compagnia dei Legnanesi è una istituzione nel teatro en travesti italiano e in questo ambito si è ritagliata una propria fisionomia peculiare, resistente nel tempo, che continua fino a oggi. Le attività hanno inizio nel 1946, nell'oratorio di Legnanello (Milano), e le persone che fanno parte dell'ensemble si presentano in drag per specifico decreto ecclesiastico, che a quel tempo bandisce le interpreti femminili dai palcoscenici parrocchiali. Il monumento a Felice Musazzi e alla maschera teatrale della Teresa, che si trova a LegnanoProtagonisti della struttura sono Felice Musazzi (drammaturgo esclusivo e protagonista, nelle vesti di ineffabile casalinga lombarda), Tony Barlocco (la folle Mabilia, figlia della precedente ed emula di Wanda Osiris, che fu peraltro una ...

