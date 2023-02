Commissione Ue sospende uso TikTok sui suoi dispositivi aziendali

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) BRUXELLES (ITALPRESS) – Per aumentare la cybersicurezza, l'organo di gestione interno dellaeuropea ha deciso, si legge in una nota, dire l'uso dell'applicazionesuie suipersonali registrati nel servizio dellaper imobili. Questa misura “mira a proteggere ladalle minacce alla cybersicurezza e dalle azioni che possono essere sfruttate per attacchi informatici contro il contesto aziendale della”. Verranno costantemente riesaminati anche gli sviluppi relativi alla sicurezza di altre piattaforme social.Il provvedimento “è in linea con le rigorose politiche interne della ...