Commissione Ue chiede ai suoi dipendenti di disinstallare app TikTok (Di giovedì 23 febbraio 2023) La richiesta di disinstallare TikTok dai cellulari dei dipendenti è legata alla necessità di proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 febbraio 2023) La richiesta didai cellulari deiè legata alla necessità di proteggere i dati dellae aumentare la sua sicurezza informatica.

