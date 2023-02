Come mai si smette si smette di avere rapporti sessuali con il proprio partner? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Succede che col tempo il sesso esca dalla vita di coppia. Dopo anni e anni di relazione, c’è un calo del desiderio, in molti casi naturale e in altri psicologico, che può incidere sulla vita di coppia: «Il tutto dipende dall’importanza che la coppia dà ai rapporti sessuali: spetta intatti a ciascuno stabilire il livello di rilevanza dello stesso. Alcune persone pensano che il sesso sia sopravvalutato in una relazione, mentre per altre è essenziale. Ma quanto è importante il sesso nella relazione di coppia?» spiega Elena Isola, Psicoterapeuta-Sessuologa Clinica-Terapeuta e Supervisore EMDR. Coppia e sesso: Come mai capita che non si hanno più rapporti sessuali? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 febbraio 2023) Succede che col tempo il sesso esca dalla vita di coppia. Dopo anni e anni di relazione, c’è un calo del desiderio, in molti casi naturale e in altri psicologico, che può incidere sulla vita di coppia: «Il tutto dipende dall’importanza che la coppia dà ai: spetta intatti a ciascuno stabilire il livello di rilevanza dello stesso. Alcune persone pensano che il sesso sia sopravvalutato in una relazione, mentre per altre è essenziale. Ma quanto è importante il sesso nella relazione di coppia?» spiega Elena Isola, Psicoterapeuta-Sessuologa Clinica-Terapeuta e Supervisore EMDR. Coppia e sesso:mai capita che non si hanno più? ...

