Combinata nordica | azzurre pronte all’esordio mondiale a Planica

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledellasi preparano al debutto, in programma venerdì 24 febbraio con una Gundersen HS100/5.0 km. Alla gara parteciperanno Daniela Dejori, Greta Pinzani, Annika Sieff e Veronica Gianmoena, che hanno espresso le proprie sensazioni alla vigilia. Daniela Mejori ha dichiarato: “Mercoledì abbiamo fatto allenamento in condizioni insolite, con temperature alte che penso si abbasseranno il giorno della gara. La pista sembra bella, abbastanza tosta e se le condizioni dovessero migliorare anche più veloce, in cui si può fare un po’ di ritmo e recuperare meglio”. A queste parole si aggiungono anche quelle di Greta Pinzani, che afferma: “Da tarvisiana conosco bene la zona ed il clima, e devo dire che quest’anno è abbastanza particolare. Le condizioni della pista non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Katz12D : RT @neveitalia: Combinata nordica, azzurre pronte ad aprire il Mondiale. Sieff: 'Il trampolino di Planica mi piace' #fisnoco #nordicski #23… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata nordica, azzurre pronte ad aprire il Mondiale. Sieff: 'Il trampolino di Planica mi piace' #fisnoco #nordicski #23… - neveitalia : Combinata nordica, azzurre pronte ad aprire il Mondiale. Sieff: 'Il trampolino di Planica mi piace' #fisnoco… - FondoItalia : Combinata Nordica - Le parole di Sieff, Gianmoena, Dejori e Pinzani alla vigilia della gara mondiale - realpeppons : @Nicola89144151 Ci sono 4 chance di medaglia: combinata nordica femminile, team sprint e sprint maschile e staffett… -

... a moderare la serata, che prevede la presenza di campioni dello sci nordico: per il fondo la campionessa olimpica Gabriella Paruzzi, per il salto Roberto Cecon e per laGiuseppe ...La località slovena, dotata di strutture all'avanguardia sia come piste da fondo sia come trampolini, ospita anche i mondiali di(cinque titoli in palio) e salto (sette), per una ...

Sci nordico, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell'Italia. 3 carte dal fondo e 1 dalla combinata nordica OA Sport

Annika Sieff guida i convocati per i Mondiali di salto e combinata nordica di Planica FISI

Medagliere Mondiali sci nordico 2023: classifica e podi. Svezia al comando davanti alla Norvegia OA Sport

Combinata nordica, azzurre pronte ad aprire il Mondiale. Sieff: 'Il trampolino di Planica mi piace' NEVEITALIA.IT

Combinata Nordica, Annika Sieff: "Me lo sento come il mio primo Mondiale. Dovrò guadagnare il massimo dal salto" OA Sport

Venerdì lo start della rassegna iridata anche per le combinatiste, con l'Italia che si gioca subito la miglior carta da medaglia con la fiemmese. In gara anche ...Non sono molte le speranze di medaglia per l’Italia nei Mondiali delle discipline nordiche a Planica. Sicuramente tra queste c’è la prova di combinata femminile, dove Annika Sieff può assolutamente ...