Combinata Nordica | Annika Sieff | “Me lo sento come il mio primo Mondiale Dovrò guadagnare il massimo dal salto”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sono molte le speranze di medaglia per l’Italia nei Mondiali delle discipline nordiche a Planica. Sicuramente tra queste c’è la prova difemminile, dovepuò assolutamente puntare ad un posto sul podio. La norvegese Gyda Westvold Hansen ha già il titolo iridato in tasca, essendo imbattuta in stagione, ma è lotta apertissima per l’argento ed il bronzo. Fondamentale persaràsempre la prova di. L’obiettivo dell’azzurra è quello di ottenere il miglior risultato possibile e cercare di creare un distacco importante sulle rivali in vista della prova di sci di fondo, dovedovrà difendersi dalla possibile rimonta delle avversarie. Queste le sue parole alla vigilia della gara di domani: “Neve molle, però veloce. Ti condiziona ...

La località slovena, dotata di strutture all'avanguardia sia come piste da fondo sia come trampolini, ospita anche i mondiali di combinata nordica (cinque titoli in palio) e salto (sette), per una ...

