Colpo di scena a Bruxelles: stavolta è la Polonia a bloccare l’intesa sulle nuove sanzioni alla Russia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stop di Varsavia al compromesso raggiunto persino con Orban sull’embargo all’importazione di gomma sintetica. La critica: governi troppo pavidi contro Mosca. Rischia di saltare il decimo pacchetto promesso per l’anniversario della guerra in Ucraina. E intanto l’Ue blocca TikTok tra i suoi dipendenti Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stop di Varsavia al compromesso raggiunto persino con Orban sull’embargo all’importazione di gomma sintetica. La critica: governi troppo pavidi contro Mosca. Rischia di saltare il decimo pacchetto promesso per l’anniversario della guerra in Ucraina. E intanto l’Ue blocca TikTok tra i suoi dipendenti

